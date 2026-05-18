Смартфон Xiaomi 17 Max представят со дня на день

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация смартфона Xiaomi 17 Max пройдет в Китае уже 21 мая. По предварительным данным, аппарат оснастят флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, тыльной камерой Leica с 200-Мп главным модулем (датчик изображения формата 1/1,4 дюйма) и модулем с перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим приближением и 6,9-дюймовым дисплеем Super Pixel с очень тонкими симметричными рамками, как в Xiaomi 17 Pro Max. Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае, но цена пока не объявлена.