HUAWEI представила в России безрамочный ноутбук MateBook X

HUAWEI MateBook X оснастили безрамочным дисплеем на 13 дюймов с красочной LTPS матрицей и разрешением 3000 × 2000 пикселей. Запас яркости находится в отметке 400 нит, а значит работать при солнечном свете будет более чем комфортно. Соотношение сторон здесь не самое обычное — 3:2. По этой причине работать с документами или смотреть фильма будет удобнее, чем при стандартных 16:9.
Касательно автономности, то заявлено производителем заявлено, что ноутбук способен проработать до 9 часов в режиме просмотра видео в формате FullHD.