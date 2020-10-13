HUAWEI представила в России безрамочный ноутбук MateBook X

На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI представила свой флагманский ноутбук — MateBook X. Новинка получила крайне компактные размеры, сопоставимые с листом A4. Его вес составляет всего 1 кг, а толщина 13,6 мм. Модель работает на процессоре Intel Core i5-10210U с 16 Гбайт оперативной памяти и внутренней на 512 Гбайт. Цена за устройство составила 114 990 рублей. При оформлении предзаказа до 20 октября в подарок можно получить умные часы WATCH GT 2 Pro ценой в 19 990 рублей.

HUAWEI MateBook X оснастили безрамочным дисплеем на 13 дюймов с красочной LTPS матрицей и разрешением 3000 × 2000 пикселей. Запас яркости находится в отметке 400 нит, а значит работать при солнечном свете будет более чем комфортно. Соотношение сторон здесь не самое обычное — 3:2. По этой причине работать с документами или смотреть фильма будет удобнее, чем при стандартных 16:9.

Касательно автономности, то заявлено производителем заявлено, что ноутбук способен проработать до 9 часов в режиме просмотра видео в формате FullHD.