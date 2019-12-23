HUAWEI рассказала о планах на ближайшие годы

На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближайшие несколько лет. Основные усилия будут направлены на создание всеобъемлющей экосистемы, объединяющей все популярные виды подключённых устройств и мобильных сервисов.

Развитие 5G в мире

Благодаря активному развитию технологий 5G связи и искусственного интеллекта следующее десятилетие станет эпохой «всеобщего интернета»: все подключённые к беспроводным сетям устройства будут свободно взаимодействовать друг с другом, предлагая пользователям совершенно новые, недоступные ранее возможности. Развитие искусственного интеллекта упростит взаимодействие между устройствами и людьми, сделав его более естественным за счёт голосового и визуального управления.

Экосистема устройств Huawei

Каждое подключённое устройство обладает уникальной особенностью, которая превосходит возможности, предлагаемые смартфоном. Например, умные дисплеи, такие как HUAWEI Vision, отличаются размером экрана и мощностью акустической системы. Наушники HUAWEI FreeBuds 3 предлагают высокое качество звучания и эффективное шумоподавление, умные часы HUAWEI WATCH GT 2 удобно всегда носить при себе, а автомобильные мультимедийные устройства хорошо воспринимают речь на расстоянии и имеют более мощные модули геопозиционирования. В будущем все эти устройства будут органично взаимодействовать друг с другом. Например, если вам не нравится носить с собой смартфон во время тренировки, вы можете спокойно оставить его в раздевалке, при этом наушники автоматически подключатся к умным часам, чтобы не оставить вас без любимых музыкальных треков.

В основе интеллектуальной экосистемы HUAWEI, объединяющей все виды подключённых устройств, лежит аппаратная платформа HUAWEI HiLink, вычислительные возможности новейших чипов Kirin, богатый набор интеллектуальных интерфейсов HUAWEI HiAI и мобильные сервисы HUAWEI.

Стратегия построения экосистемы HUAWEI получила название 1+8+N. Устройства, входящие в неё, можно разделить на три уровня, центральный из которых занимают смартфоны (1), выполняющие функции портала для доступа ко всем другим гаджетам и сервисам. Средний уровень составляют 8 типов умных устройств, выполняющих вспомогательные функции при различных сценариях использования. Это умные часы, наушники, ПК, планшеты, колонки, умные очки, автомобильные мультимедийные центры и умные дисплеи.

Во внешний уровень входит бесчисленное множество решений (N) от сторонних партнёров, среди которых решения для умного дома и офиса, гаджеты и приложения для путешествий, занятий фитнесом и отслеживания состояния здоровья, а также аудио и видео устройства. Общая программно-аппаратная платформа позволяет всем входящим в экосистему устройствам получать доступ и использовать возможности друг друга, беспрепятственно обмениваться информацией и контентом.

На сегодняшний день мобильные сервисы HUAWEI доступны пользователям в более чем 170 странах мира, а ежемесячная активная аудитория экосистемы HMS составляет 390 миллионов пользователей. С HMS сотрудничают уже более 1 миллиона сторонних разработчиков контента и приложений. В галерее приложений HUAWEI App Gallery присутствуют уже более 1,2 миллионов продуктов, включая самые популярные и востребованные приложения, а количество загрузок, сделанных пользователями, превысило 1 миллиард.