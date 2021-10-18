Хакеры взломали серверы Acer, получив ценные данные

На серверах Acer недавно произошла серьезная поломка — она привела к потере важной внутренней деловой информации, касающейся нескольких миллионов пользователей в Индии. Согласно отчету NotebookCheck, тайваньский производитель ПК пострадал от серьезного происшествия, которое затронуло его системы послепродажного обслуживания. Важно отметить, что это уже вторая крупная кибератака, с которой компания столкнулась в этом году. На данный момент ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Desorden — группа хакеров заявила, что они украли данные на 60 ГБ, включая информацию о клиентах, корпоративные данные, конфиденциальные учетные записи, финансовые данные и данные аудита. Кроме того, взлом также включает данные для входа в систему розничных продавцов и дистрибьюторов Acer в Индии.

Хакерская группа также заявила, что также предоставит компании права на проверку подлинности взлома и украденных данных. По словам официального представителя компании «Недавно мы обнаружили изолированную атаку на нашу местную систему послепродажного обслуживания в Индии. После обнаружения мы немедленно запустили наши протоколы безопасности и провели полное сканирование наших систем. Мы уведомляем всех потенциально затронутых клиентов в Индии. Об инциденте было сообщено местным правоохранительным органам и Индийской группе реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации, и в целом хакеры не оказали существенного влияния на нашу деятельность и непрерывность бизнеса».