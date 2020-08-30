Характеристики Apple iPhone 12 Pro Max объявлены до официального выхода

До официального мероприятия компании Apple, в сети появились подробные характеристики грядущего смартфона iPhone 12 Pro Max. Смартфон будет оснащаться 6,7 дюймовым экраном с разрешением 2788 x 1284, это самый большой экран, который Apple когда-либо использовала в смартфоне. Что касается камеры, устройство получит тройную камеру на 16 Мп, сканер LiDAR и ночной режим Advanced Night Mode.

Как было известно ранее, новая линейка смартфонов получит новый мобильный процессор A14 Bionic. Автономность смартфона увеличена на два часа, по сравнению с предшественником. Стоимость смартфона будет начинаться от 1100 долларов.