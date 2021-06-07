Характеристики Honor 50 появились в сети до релиза

Honor совсем скоро анонсирует серию смартфонов Honor 50 на территории Китая — официальная презентация должна состояться 16 июня. А сегодня компания выпустила новый постер, раскрывающий дизайн задней панели смартфона. Более того, в интернете даже появилась информация из Geekbench о производительности данного смартфона — производитель явно над этим поработал. Как видно на постере, смартфон Honor 50 действительно получит достаточно внушительную систему камер, которая длительное время обсуждалась на просторах интернета — кому-то столь внушительные объективы показались разумным решением, а кому-то они не понравились. Еще на дополнительном постере продемонстрировано, какие варианты цвета будут предоставляться потенциальным покупателям.

Если это все варианты, то пользователь сможет купить смартфон в черном, зеленом, розовом и серебристом цвете. В целом, ничего удивительного в плане цветов здесь нет. Также смартфон появился с номером модели RNA-AN00 на официальном сайте с отчетами из бенчмарка Geekbench. В списке характеристик устройства указано, что он работает на операционной системе Android 11 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти, а также чипом Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. Хотя в списке характеристик не упоминается название процессора, нетрудно догадаться, что речь идет о новом процессоре Snapdragon 778G от компании Qualcomm. Все остальные детали и характеристики смартфона мы сможем узнать совсем скоро — буквально через десять дней.
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