Характеристики Motorola One Vision

15 мая должны представить новый смартфон Motorola One Vision, однако информаторы уже рассекретили все характеристики новинки и даже назвали ее стоимость.

Согласно утечке, Motorola One Vision 6,3-дюймовый дисплей с матрицей CinemaVision разрешением 2520×1080 точек с плотностью пикселей 432ppi. Соотношение сторон 21:9, как у Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Такие экраны прозвали кинематографическими.

Также в дисплее будет круглый вырез для 25-мегапиксельной фронтальной камеры, как у флагманов Samsung Galaxy S10. Основная камера будет двойной — на 48 Мп (f/1.7, OIS) и 5 Мп с режимом ночной съемки и возможностью снимать видео в формате 4К со скоростью 30 к/с.

Внутри 8-ядерный процессор Exynos 9609, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой TurboPower. Также «в комплекте» Bluetooth 5.0, NFC, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм разъем для наушников и ОС Android 9.0 Pie.

Презентация Motorola One Vision состоится 15 мая, а уже на следующий день новинка поступит в продажу. Смартфон оценили в 299 евро.