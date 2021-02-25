Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть

Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, расширяемой посредством карт памяти microSD, фронтальной камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом и предустановленной оболочкой ColorOS 11 на базе ОС Android 11.

Комментарии и отзывы OPPO A54 5G
Обзоры:
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Смартфон Samsung Galaxy A02 оценен в $100

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A02, который оцене...
Huawei Mate 20 скоро получит финальную версию EMUI 11

Профильный ресурс Huawei Central сообщил о том, что смартфоны серии Huawei Mate 20 получат финальную верс...
Huawei продала в Китае 4,5 млн смартфонов Mate 40 Pro

Сервис QuestMobile опубликовал список самых продаваемых в Китае смартфонов. Первое место занял Oppo A32 с...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для таксиОбзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси
Samsung запускает новые умные мониторы н...
Samsung запускает новые умные мониторы нКомпания Samsung Electronics объявила, что планирует начать продажи своей последней линейки умных монитор...
Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K будет...
Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K будетВ сети появились спецификации будущих процессоров Intel Rocket Lake-S. На данный момент в линейку входят ...
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DN...
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DNКомпания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью 35mm F2 DG DN | Contem...
Samsung Galaxy A12 будет запущен в Индии...
Samsung Galaxy A12 будет запущен в ИндииВ январе месяца, смартфон Samsung Galaxy A12 получил сертификацию BIS, следовательно, можно было предполо...
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhon...
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhonВыбирая флагман у пользователя слишком много вариантов — производители за безумные деньги предоставляют в...
Lian Li выпускает новые вентиляторы ST12...
Lian Li выпускает новые вентиляторы ST12LIAN LI выпустила набор из трех вентиляторов ST120 и кабелей для подключения ARGB, чтобы пользователи смо...
Huawei Mate 40E замечен в базе данных Wi...
Huawei Mate 40E замечен в базе данных WiСерия Mate 40 была анонсирована несколько месяцев назад. В серию входят Mate 40, Mate 40 Pro , Mate 40 Pr...
Qualcomm заявила о дефиците процессоров...
Qualcomm заявила о дефиците процессоровКомпания Qualcomm является одним из крупнейших производителем процессоров для смартфонов в мире, предупре...
MediaTek представила Dimensity 1100 и 12...
MediaTek представила Dimensity 1100 и 12MediaTek наконец-то анонсировала не один, а два новейших процессора семейства Dimensity 5G. Это преемники...
Apple Watch получили важнейшую функцию...
Apple Watch получили важнейшую функциюХотя поначалу люди сомневались и даже опасались того, какую роль умные часы будут играть в современной жи...
Представлена новейшая плата MSI MPG Z590...
Представлена новейшая плата MSI MPG Z590MSI MPG Z590 Gaming Force включена в список материнских плат нового чипсета. Она поддерживает новейшие пр...
Qualcomm представила чипсет Snapdragon 4...
Qualcomm представила чипсет Snapdragon 4Новый год для компании Qualcomm ознаменуется анонсом новой мобильной платформы Snapdragon 480 5G. Новый ч...
Обзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусомОбзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусом
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor