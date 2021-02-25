Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть

Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, расширяемой посредством карт памяти microSD, фронтальной камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом и предустановленной оболочкой ColorOS 11 на базе ОС Android 11.