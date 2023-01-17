Характеристики Samsung Galaxy Book3 слили в сеть

На протяжении достаточно длительного времени на просторах интернета появлялась информация про ноутбук Samsung Galaxy Book3, который, вероятно, будет конкурировать с ноутбуками компании Apple последних поколений. И хотя мы сильно сомневаемся, что это в целом возможно, потому что у гиганта из Купертино слишком уж хорошие ноутбуки на текущий момент, для определённой аудитории Samsung Galaxy Book3 будет действительно хорошим выбором. Производитель планирует использовать процессоры Intel нового поколения из линейки энергоэффективных решений, чтобы гаджет мог похвастаться приличной производительностью чуть выше уровня печатной машинки и шикарным временем автономной работы — для многих это даже важнее производительности.

Кроме того, ноутбук будет тонким, лёгким и достаточно прочным, но пока что информации о том, какие материалы планирует использовать производитель, у нас нет. Если речь идёт про алюминий, то это было бы просто отлично. Также компания задействует новейшие разработки в области дисплеев, чтобы пользователь получил качественный продукт и мог работать с ним достаточно комфортно для глаз, но на этом, вероятно. преимущества новинки заканчиваются. Представят ноутбук Samsung Galaxy Book3, если верить инсайдерам, уже 1 февраля вместе со смартфонами и умными часами, но мы думаем, что ноутбук представят немного позже. Слишком много новинок для производителя на одной презентации. В любом случае, будем следить за новостями.