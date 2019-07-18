Характеристики Samsung Galaxy Note10 сравнили с Galaxy S10

Авторитетный информатор Ice Universe сравнил актуальный флагман Samsung Galaxy S10 с Galaxy Note10, который еще не был представлен официально. Во-первых, Galaxy Note10 будет отличаться от Galaxy S10 дисплеем с увеличенной эффективной площадью дисплея за счет серьезного уменьшения ширины рамок. Второе отличие, поддержка 5G, которая имеется только у версии Samsung Galaxy S10 5G. Третье отличие – быстрая флэш-память UFS 3.0 против UFS 2.1. Наконец мощность проводной зарядки увеличится с 15 до 45 Вт. При этом в комплект поставки войдет хотя адаптер питания мощностью только 25 Вт, а более мощную зарядку придется докупать отдельно. Также линейка Note традиционной оснащается стилусом, которого нет в Galaxy S.