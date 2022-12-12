Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra официально слили

Некоторое время назад в сети появилась информация о характеристиках смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, но говорить насколько она была достоверной было проблематично. Нужно понимать, что современные смартфоны в продажу не отправляются без череды сливов и прочих неприятных моментов для производителя, но далеко не всегда инсайдеры поставляют точные данные. Соответственно, когда мы увидели очередную порцию слухов о данном смартфоне, то просто пропустили её и подождали более конкретных данных. Например, сегодня в реестре официальной организации, которая выдаёт сертификат на продажу смартфона в конкретных регионах, появились точные характеристики Galaxy S23 Ultra. Им можно верить, потому что производитель получает этот сертификат не просто так.

Если верить информации от государственного регулятора, Galaxy S23 Ultra получит три версии памяти — на 256, 512 ГБ и 1 ТБ. При этом у всех трёх версий смартфона будет 12 гигабайт оперативной памяти, так что в целом пользователь получает один и тот же смартфон, просто в трёх разных комплектациях встроенного хранилища. Также новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, что было вполне ожидаемо, ведь производитель хочет получить самое мощное устройство на рынке, а без данного процессора добиться желаемого эффекта просто не получится. Осталось только узнать данные про камеру смартфона, чтобы можно было говорить о реальных возможностях устройства в обозримом будущем. Но с этим гаджетом и так всё понятно.