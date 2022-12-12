Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra официально слили

Некоторое время назад в сети появилась информация о характеристиках смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, но говорить насколько она была достоверной было проблематично. Нужно понимать, что современные смартфоны в продажу не отправляются без череды сливов и прочих неприятных моментов для производителя, но далеко не всегда инсайдеры поставляют точные данные. Соответственно, когда мы увидели очередную порцию слухов о данном смартфоне, то просто пропустили её и подождали более конкретных данных. Например, сегодня в реестре официальной организации, которая выдаёт сертификат на продажу смартфона в конкретных регионах, появились точные характеристики Galaxy S23 Ultra. Им можно верить, потому что производитель получает этот сертификат не просто так.

Если верить информации от государственного регулятора, Galaxy S23 Ultra получит три версии памяти — на 256, 512 ГБ и 1 ТБ. При этом у всех трёх версий смартфона будет 12 гигабайт оперативной памяти, так что в целом пользователь получает один и тот же смартфон, просто в трёх разных комплектациях встроенного хранилища. Также новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, что было вполне ожидаемо, ведь производитель хочет получить самое мощное устройство на рынке, а без данного процессора добиться желаемого эффекта просто не получится. Осталось только узнать данные про камеру смартфона, чтобы можно было говорить о реальных возможностях устройства в обозримом будущем. Но с этим гаджетом и так всё понятно.
Oppo A1 Pro получит камеру на 108 Мп…
На текущий момент производительность мобильных процессоров буквально упёрлась в потолок — производители ч…
Tecno представила передовой чип Phantom X2…
В прошлом году компания Tecno официально анонсировала свой новый чип Phantom X, который отвечал за обрабо…
Инсайдеры слили характеристики нового смартфона TECNO…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что практически никогда устройства не доходя…
Флагман Samsung Galaxy S23 показали на рендерах…
Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy …
Moto X40 может стать самым дешевым смартфоном на Snapdragon …
Сразу после сегодняшней презентации однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 большинство произ…
Snapdragon 8 Gen 2 на 45% мощнее Exynos 2200…
Несколько недель назад был официально представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, кото…
Смартфон Oppo A77s получил 8 ГБ ОЗУ…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A77s, которая пока представлена только в Тайланде.…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей…
Недорогие смартфоны всегда ставят пользователя перед компромиссами, но вместе с развитием флагманских мод…
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor