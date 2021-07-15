Характеристики Samsung Galaxy Z Flip3 слили в сеть

Ожидается, что Samsung анонсирует смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip3 со складным экраном 11 августа. В преддверии запуска устройство появилось на платформе тестирования Geekbench с некоторыми из его ключевых характеристик. Модель SM-F711U, появившаяся на Geekbench, является североамериканским вариантом Galaxy Z Flip3 5G. Чип Qualcomm, который лежит в основе производительности гаджета, является флагманским чипом Snapdragon 888. Далее выясняется, что устройство будет предлагать 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Более того, с таким набором преимуществ смартфон набрал 1015 и 3161 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Вероятно, на некоторых рынках может появиться версия устройства с чипсетом Exynos 2100. Также Galaxy Z Flip3 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем S-AMOLED с соотношением сторон 25:9 и 1,9-дюймовым внешним дисплеем.

Просочившиеся рендеры показали, что Z Flip3 будет иметь привлекательный двухцветный дизайн, а также гаджет может иметь боковой сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Дополнительно устройство будет содержать аккумулятор емкостью 3300 мАч, который поддерживает зарядку 15 Вт и беспроводную зарядку. Встроенная же память представлена накопителем на 256 ГБ. Предполагается, что устройство будет стоить от 1 200 000 вон (~ 1050 долларов) до 1 280 000 вон (~ 1120 долларов), что достаточно адекватно по современным меркам рынка смартфонов, тем более со складным дисплеем.