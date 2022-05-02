Характеристики Samsung Galaxy Z Flip4 слили в сеть

Это увеличивает общую номинальную емкость до 3303 мАч, что на 103 мАч больше, чем общая номинальная емкость Galaxy Z Flip3, а это означает, что типичный размер батареи Flip4 будет около 3400 мАч (Flip3 — 3300 мАч). Это не слишком большое улучшение, и еще неизвестно, сколько дополнительного времени автономной работы Samsung сможет предложить по сравнению с Galaxy Z Flip3, который в тестах батареи большинства западных изданий набрал 69 часов. До презентации Galaxy Z Flip4 еще несколько месяцев, но вы можете услышать больше информации об этом устройства в преддверии официального мероприятия — чем ближе презентация, тем больше данных появляется в интернете. Мы не удивимся, если на самом деле до анонса о смартфоне будет известно абсолютно всё, что только нужно знать потенциальному покупателю.