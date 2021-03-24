Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили до релиза

29 марта Xiaomi проведет глобальную презентацию, чтобы анонсировать новые телефоны серии Mi 11, такие как Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Перед запуском информационный портал Winfuture.de со ссылкой на свои источники поделился рендерами и спецификациями вариантов 4G и 5G смартфона Mi 11 Lite. Согласно публикации, Xiaomi Mi 11 Lite 4G будет работать на чипсете Snapdragon 732G, тогда как Mi 11 Lite 5G будет оснащен системой-на-чипе Snapdragon 765G. Помимо различных чипсетов, версии Mi 11 Lite с поддержкой 4G и 5G будут иметь идентичные характеристики. В Mi 11 Lite будет 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (1080 на 2400 пикселей) с отверстием в верхнем левом углу под фронтальную камеру. Ожидается, что дисплей будет поддерживать частоту обновления 90 Гц, а также будет оснащен сканером отпечатков пальцев на экране.

Комментарии и отзывы Xiaomi MI 11 Lite
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