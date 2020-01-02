Характеристики Xiaomi Mi 10

Смартфон получит 6,5 дюймовый OLED экран с частотой обновления 90 Гц. Телефон оснащен четырьмя камерами сзади, которая включает в себя основной датчик Sony IMX686, сверхширокий модуль 20 Мп, телеобъектив 12 Мп и 5-мегапиксельную камеру. Камера имеет 30-ти кратный зум. Телефон, скорее всего, будут работать на Qualcomm Snapdragon 865 и, вероятно, будут оснащены дисплеем с точечным отверстием и сканером отпечатков пальцев на экране.

Большой аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки 40 Вт и беспроводной зарядки 30 Вт. Смартфон доступен в трех вариантах: с объемом оперативной памяти на 8 ГБ с 128 ГБ, на 8 ГБ с 256 ГБ встроенной памяти и возможно , версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.