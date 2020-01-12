Характеристики Xiaomi Mi 10 слили в сеть

Китайские сетевые источники поделились характеристиками смартфона Xiaomi Mi 10, который будет представлен в первом квартале 2020 года. Если эти сведения верны, в некоторых компонентах грядущий флагман окажется хуже Redmi K30 и Mi Note 10. Кадровая частота дисплея в Mi 10 составит 90 Гц, а у Redmi K30 она равна 120 Гц. Разрешение дисплея останется прежним – Full HD+. Что до основной камеры, то в новинке будет использоваться главный модуль с разрешением 108 Мп – в сумме разрешение всех датчиков составит 140 Мп. У Mi Note 10 суммарное разрешение всех камер равно 147 Мп. Впрочем, это вовсе не значит, что фотовозможности Mi 10 окажутся слабее Mi Note 10. Что до аппаратной основы, то в Xiaomi Mi 10 будет использоваться топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.