Характеристики Xiaomi Mi 10 слили в сеть

2020-01-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10; [121]
Китайские сетевые источники поделились характеристиками смартфона Xiaomi Mi 10, который будет представлен в первом квартале 2020 года. Если эти сведения верны, в некоторых компонентах грядущий флагман окажется хуже Redmi K30 и Mi Note 10. Кадровая частота дисплея в Mi 10 составит 90 Гц, а у Redmi K30 она равна 120 Гц. Разрешение дисплея останется прежним – Full HD+. Что до основной камеры, то в новинке будет использоваться главный модуль с разрешением 108 Мп – в сумме разрешение всех датчиков составит 140 Мп. У Mi Note 10 суммарное разрешение всех камер равно 147 Мп. Впрочем, это вовсе не значит, что фотовозможности Mi 10 окажутся слабее Mi Note 10. Что до аппаратной основы, то в Xiaomi Mi 10 будет использоваться топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.


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