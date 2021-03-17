Характеристики Xiaomi Mi MIX 4 попали в сеть

В феврале генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что в этом году компания выпустит новый смартфон серии Mi MIX. Поскольку это будет модель четвертого поколения, предполагается, что она появится как Mi MIX 4. Теперь же известный инсайдер, который ранее предоставлял достаточно достоверную информацию, поделился ключевыми характеристиками предполагаемого Mi MIX 4. Xiaomiui заявила, что наткнулась на новое устройство Xiaomi с номером модели K2B в коде MIUI. Устройство имеет кодовое название ODIN и поддерживает технологию mmWave 5G. Кроме того, предполагаемый Mi MIX 4 может иметь разрешение Quad HD+ и красочный AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления в 120 Гц. И, скорее всего, устройство получит процессор Snapdragon 888.