Характеристики будущей новинки Redmi 8

Двойная камера смартфона, по слухам, получит датчики с разрешением 12 и 8 Мп. В отличие от предыдущей модели, она разместилась по центру задней крышки. LED-вспышка вынесена за пределы модуля камеры. Из коробки аппарат будет работать под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI. Диагональ дисплея источник не уточняет — предположительно он составит чуть более 6 дюймов.Бюджетная новинка с каплевидным вырезом и сканером отпечатков пальцев на задней крышке оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 439. Объем оперативной памяти новинки составит 4 ГБ, встроенного накопителя — 64 ГБ. За автономность устройства будет отвечать ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Для сравнения, Redmi 7A выпускается в модификациях 2/16 и 2/32 ГБ. О стоимости новинки пока неизвестно.