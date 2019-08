Характеристики четырёхкамерного Motorola One Zoom

Из ранее опубликованных слухов можно сделать вывод, что Motorola One Zoom получит 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев, ёмким, судя по толщине устройства, аккумулятором, портами USB Type-C и 3,5 мм.Еще одной особенностью камеры смартфона станут два оптических стабилизатора. Какая из четырёх камер получит данную аппаратную функцию — не уточняется. Последняя основная камера смартфона будет представлена датчиком глубины для получения реалистичного размытия при портретной съёмке.Упоминается на пресс-рендерах и фокусное расстояние 13–81 мм, что говорит об установке производителем широкоугольного объектива и, предположительно, 5-кратной зум-камеры в дополнение к основной. Не исключено, что Motorola будет позиционировать One Zoom как смартфон с гибридным зумом, позволяющим получать детализированные фотографии на большом расстоянии без потери качества.Основная камера Motorola One Zoom будет представлена сенсором с разрешением 48 мегапикселей. В смартфоне появится технология комбинирования четырех пикселей матрицы в один пиксель готового снимка, что позволяет добиться отличного качества съемки в условиях низкой освещенности.Стоимость составит 429 долларов.