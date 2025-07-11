Представлен смартфон Infinix Hot 60 Pro+

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 60 Pro+, которая может похвастаться толщиной корпуса 5,95 мм и массой всего 155 граммов. Новинка также получила 6,78-дюймовый 3D-изогнутый экран AMOLED с разрешением 1.5K, переменной кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, защитой глаз SGS Low Blue Light и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батарею ёмкостью 5160 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX882, селфи-камеру разрешением 13 Мп, предустановленную прошивку XOS 15.1.1 на базе ОС Android 15 и защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65. Цена смартфона будет объявлена позже.

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