Характеристики доступного смартфона Infinix Hot 10S слили в сеть

Инсайдер, который довольно часто сливает в сеть достоверную информацию о смартфонах азиатских стран заявил, что 20 мая компания Infinix анонсирует доступный смартфон Infinix Hot 10S. Стоит сказать, что не совсем новый телефон, поскольку он уже дебютировал на некоторых других рынках. Однако производитель весьма неплохо переработал характеристики оригинального гаджета перед первым запуском новинки в Индии, так что сейчас у нас есть полный список характеристик Hot 10S. У Infinix Hot 10S можно увидеть на дисплее каплевидный вырез и слегка толстый «подбородок» — ранее это была фирменная черта недорогих китайских смартфонов, но сейчас уже все привыкли к данному варианту дизайна корпуса.

Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, а само устройство работает на производительном процессоре Helio G85. Кроме того, инсайдер заявляет, что во время запуска игр на Hot 10S не будет разрыва изображения или нагрева, но это, скорее всего, просто маркетинг по привлечению геймеров, чем реальность. Всё же производитель не реализовал никаких новых систем охлаждения или технологий, чтобы мы могли в это поверить. На задней панели Hot 10S находится сканер отпечатков пальцев и 48-мегапиксельная основная камера (сама система камер состоит из четырех датчиков изображения). А ещё смартфон будет доступен в трех цветах: синем, зеленом и фиолетовом. А теперь о самом приятном — инсайдер заявил, что стоимость смартфона составляет 136 долларов. Учитывая, что Infinix Hot 10S оснащен массивным 6,82-дюймовым дисплеем HD+, который поддерживает высокое разрешение и частоту обновления 90 Гц, это вполне адекватная стоимость.
Комментарии и отзывы Infinix Hot 10S
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