Характеристики и цена Meizu 16s

Уже официально известно, что смартфон получит 48-Мп камеру с оптической стабилизацией изображения и системой предотвращения тряске при съемке видео. Meizu 16s будет на чипсете Snapdragon 855, сканера отпечатка пальца в экране и, как следствие, AMOLED-дисплея.

Meizu 16s будет выпускаться в двух вариантах: 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии, 128 ГБ ПЗУ, так же добавят чип NFC для бесконтактных платежей и аккумулятор емкостью 3600 мАч. Базовая версия на 6/128 ГБ в международном варианте будет продаваться за 33 990 рублей. Такая цена будет скорее всего в официальном магазине AliExpress.