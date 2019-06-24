Характеристики и цены смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e раскрыты до анонса

Компания Xiaomi добавила в свой ассортимент новую молодежную линейку смартфонов — CC. «Первопроходцами» станут Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а дате анонса которых пока ничего неизвестно. Несмотря на это, в сеть уже «слили» подробные характеристики и стоимость новинок.

Xiaomi CC9

По данным индийского инсайдера Мукула Шарма (Mukul Sharma), старшая модель получит 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), процессор Snapdragon 730, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ хранилища и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт. Фронтальная камера 32-мегапиксельная. Судя по рендерам, она расположена в вырезе-«капельке». Основная камера тройная с датчиками разрешением 48 Мп (Sony IMX586), 16 Мп и 12 Мп. Конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ будут стоить $378, $407 и $451 соответственно.

Xiaomi CC9e У младшей версии, согласно утечке, будет 5,97-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), процессор Snapdragon 710, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ хранилища и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Фронтальная камера тоже 32-мегапиксельная, основная — с тремя модулями: на 48 Мп (Sony IMX582), 8 Мп и 5 Мп. NFC не будет. Xiaomi CC9e оценили в: 6/64 ГБ — $232 6/128 ГБ — $276 8/128 ГБ — $320