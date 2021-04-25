Характеристики и подробности Realme Watch 2 перед запуском

Компания Realme скоро представить умные часы второго поколения Realme Watch 2. Перед анонсом, изображения, спецификации и особенности часов всплыли в сети.

Realme придерживается квадратного циферблата, как и в первом поколении часов. Также пресс-рендер показывает, что у Realme Watch 2 классический ремешок с слоганом компании. Realme Watch 2 (RMW2008) будет иметь 1,4-дюймовый цветной TFT-дисплей с разрешением 320 x 320 пикселей. Емкость аккумулятора увеличилась почти вдвое: со 160 мАч в модели первого поколения до 305 мАч, а время автономной работы теперь составляет 12 дней.

Realme Watch 2 получат рейтинг влагозащиты IP68, Bluetooth 5.0 LE, 24-часовой мониторинг сердечного ритма и монитор уровня кислорода в крови. Умные часы также смогут отслеживать сон владельца и режим медитации. Realme Watch 2 будет поддерживать 90 спортивных режимов, включая такие новые возможности, как танцы, рыбалка и боулинг.