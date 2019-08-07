Характеристики и предполагаемая цена Motorola One Zoom с четырьмя камерами

Первый смартфон Motorola с четырьмя камерами изначально считался One Pro, но новая информация предполагает, что он на самом деле будет называться One Zoom.

Смартфон получит 48 МП основную камеру с технологией Quad Pixel, которая должна быть идентична той, что есть в Motorola One Vision. Предполагается, что все четыре датчика основной камеры будут использовать технологию объединения пикселей, для создания действительно качественной фотографии. Анонсированы двойная OIS, 1,6-микронный размер пикселя и фокусное расстояние от 13 до 81 мм. Камера, скорее всего, будет поддерживать поле зрения 117º и будет продаваться как «Action Cam». Новинка имеет 6.2-дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 пикселей с поддержкой HDR.

Внутри процессор Snapdragon 675 в паре с 4 Гб ОЗУ и накопителем 64 Гб, хотя, как сообщается, в разработке находится версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. Сопровождающим это должен быть массивный аккумулятор емкостью 4000 мАч, который предположительно будет поддерживать технологию быстрой зарядки Motorola 27 Вт TurboPower. Ориентировочная стоимость Motorola One Zoom составит около 429 евро, а смартфон скорее всего представят на IFA 2019.