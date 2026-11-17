Смартфон OSTA O1 Pro от Huawei уже доступен для предзаказа

Компания Huawei начала принимать предзаказы на смартфон OSTA O1 Pro, официальная презентация которого запланирована на 20 ноября. Новинку можно заказать в фирменном интернет-магазине Vmall в расцветках Starry Black, Nebula White и Starburst Purple. Первые две предлагаются в конфигурациях с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, а фиолетовой вариант можно заказать в версиях с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти.

По данным инсайдеров, грядущую новинку оснастят плоским 6,39-дюймовым LTPS-экраном разрешением 1,5K, соотношением сторон 16:9,5 и рамками 1,05 мм, фирменным процессором Kirin 9030S, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма с технологией RYYB) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и беспроводной зарядок, боковым дактилоскопом, а также корпусом толщиной 6,68 мм и массой 200 граммов.