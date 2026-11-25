Смартфон Galaxy S27 Ultra лишится модуля лазерного автофокуса

Выход серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года, однако последние сведения о старшей модели линейки могут разочаровать поклонников бренда. По данным известного инсайдера Ice Universe, Samsung планирует отказаться от двух важных аппаратных компонентов в Galaxy S27 Ultra. Суть в том, что после предыдущих сообщений об отказе от телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом, появилась информация о возможном отказе и от лазерного автофокуса. Этот модуль присутствовал во всех моделях Ultra начиная с 2021 года — он помогал камере быстрее и точнее наводиться на резкость, особенно при слабом освещении и съёмке объектов с близкого расстояния. Для сравнения, лазерный автофокус установлен во многих флагманах на Android, представленных в 2026 году. Среди них Oppo Find X10 Pro Max, серия Vivo X500 Pro, линейка Xiaomi 18 Pro и смартфоны Google Pixel 11 Pro.

Возможный отказ от этого компонента согласуется с недавними утечками о дизайне Galaxy S27 Ultra. На опубликованных рендерах и изображениях вырезов для чехлов видны только четыре элемента на задней панели — основная камера, сверхширокоугольный модуль, телеобъектив и светодиодная вспышка. Места для датчика лазерного автофокуса на них нет. Если информация подтвердится, Galaxy S27 Ultra лишится одного из модулей камеры по сравнению с Galaxy S26 Ultra и перейдёт от четырёхкамерной системы к более простой конфигурации с тремя камерами. Вероятно, это нужно для того, чтобы немного снизить стоимость производства.