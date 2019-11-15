Характеристики и возможности смартфона HTC Desire 19s

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым IPS ЖК-дисплеем HD + с разрешением 720 x 1520 пикселей. Чипсет Helio P22 с 3 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти смартфона составляет 32 ГБ. Устройство работает на ОС Android 9 Pie с интерфейсом Sense. Free Blue и Yashi Black - это цветовые варианты телефона. Стоимость смартфона составляет 196 долларов.

Фронтальная камера на 16 мп. Задняя камера включает 13 мп + 8 мп +5 мп. HTC Desire 19s имеет большой аккумулятор емкостью 3850 мАч. Другие функции, которые доступны на смартфоне - это двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев доступен на задней панели Desire 19s.