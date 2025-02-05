Характеристики камер Vivo X200 Ultra слили в сеть

Смартфон Vivo X200 Ultra в ближайшее время станет флагманским камерофоном компании, который будет конкурировать с Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra в сегменте камерофонов. И сегодня китайский инсайдер Digital Chat Station поделился деталями о системе камер этого устройства, которые на самом деле впечатляют. Смартфон получит основную камеру на 50 Мп с сенсором 1/1.28”, ультраширокоугольную камеру на 50 Мп с таким же сенсором 1/1.28” и телеобъектив на 200 Мп с сенсором 1/1.4”. Интересная особенность — в прототипах ультраширокая камера в видоискателе обозначена как 1x, а основная — как 1,5x.

Если бы Apple представила такую систему, это могло бы стать новым трендом, и через год все производители Android-смартфонов последовали бы её примеру. Однако если Vivo действительно реализует этот подход, то, возможно, дело лишь в маркировке камер. В теории такой вариант более логичен, но пользователи привыкли считать основную камеру 1x, а ультраширокую — 0,5x или 0,6x. Кроме того, устройство оснастят 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2K, закруглениями по краям и ультратонкими рамками, а также круглым блоком камер. Стоит отметить, что Digital Chat Station на данный момент уже отредактировал свой пост, удалив все эти данные. Возможно, информация появилась слишком рано и инсайдер решил замести за собой следы. Но есть ощущение, что новинка действительно будет очень интересной именно в плане камер. Будем ждать официального анонса новинки.