Характеристики линейки смартфонов OnePlus 8

Сетевые информаторы поделились подробными данными о смартфонах OnePlus 8 и 8 Pro. По их словам, первый получит 6,44- дюймовый экран (2400:1080 точек) с частотой 90 Гц, врезанную в дисплей 32 Мп селфи-камеру, однокристальную систему Snapdragon 865, батарею на 4000 мАч, зарядку мощностью 30 Вт и NFC. OnePlus 8 Pro характеризуется 6,7- дюймовым экраном (3180:1440 точек) с частотой 120 Гц, основной тройной камерой на 60, 16 и 12 Мп, батареей на 4500 мАч, 50-Вт зарядкой. Плюсом к обычной селфи-камере присоединится модуль ToF.