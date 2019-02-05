Характеристики смартфона Meizu M9

Два дня назад в Китае был обнародован смартфон Meizu M9, а сегодня появилась полная информация о характеристиках смартфона.

Meizu M9 Note будет иметь 6,2-дюймовый IPS-дисплей 2244x1080px, чипсет Snapdragon 675 с 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, работать будет на Android 9.0 Pie под фирменной оболочкой Flyme OS 7. Аккумулятор составляет 3 900 мАч. На задней панели находится 48-мегапиксельная f / 1.8 основная камера с 5-мегапиксельной камерой, измеряющей глубину. На передней панели расположилась 20-мегапиксельная селфи-камера.