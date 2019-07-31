Характеристики смартфона Nubia Z20 полностью рассекречены

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробные характеристики смартфона Nubia Z20, который будет официально представлен 8 августа. Итак, смартфон получит 6,42-дюймовый основной OLED-дисплей, 5,1-дюймовый вспомогательный OLED-экран, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3900 мАч, тройную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 16 Мп, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Размеры смартфона равны 158,63:75,23:9,2 мм, а масса – 186 граммам.