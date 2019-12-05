Характеристики смартфона Ulefone Armor 7

Флагман Ulefone Armor 7 уже в давно в продаже. Он оснащен чипом Helio P90 AI SoC в комплекте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Большая батарея емкостью 5500 мАч. Встроенный NFC с Google Pay, а также поддержка глобальных сетевых диапазонов. Установлена операционная система Android 9 Pie.

Тройная задняя камера 48 МП, селфи-камера на 16 МП. Имеется функция AI. Ночная камера 16 Мп снимает четко. Armor 7 поддерживает видеозапись до 4K, а также имеет замедленную съемку, режим Pro, режим подводной камеры, GIF и т. Д. Устройство защищено от влаги, ударов и пыли. Доступен по цене 399 долларов.