Характеристики смартфонов Honor 9X и 9X Pro раскрыты до анонса

23 июля суббренд Huawei Honor проведет официальную презентацию новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro. За две недели до анонса, известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) раскрыл подробные характеристики новинок.

Оба получат новые процессоры Kirin 810. Также будут 6,59-дюймовые дисплеи с разрешением 2340×1080 пикселей и аккумуляторы емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки: у Honor 9X Pro — мощностью 22,5 Вт, у Honor 9X — 10 Вт.

Обе фронтальные камеры 20-мегапиксельные, но у старшего Honor 9X Pro она может быть выдвижной. Согласно утечке, основные камеры будут тройными, только у Honor 9X основной датчик на 24 Мп, а у старшей версии — на 48 Мп. Остальные датчики будут на 8 и 2 Мп.

Работать обе новинки будут под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.