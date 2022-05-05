Характеристики телефона Nothing Phone 1 опубликованы в интернете

Nothing Phone 1 — первый смартфон от компании, принадлежащей соучредителю OnePlus Карлу Пею, — должен быть выпущен в третьем квартале 2022 года. В преддверии дебюта смартфона в сети появились технические характеристики телефона, что дает поклонникам представление о том, что ожидать от предстоящего телефона.

Предполагается, что Nothing Phone 1 будет работать на ОС Nothing на базе Android 12 и может работать на процессоре Snapdragon 788G SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Говорят, что он оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+. Nothing Phone 1 может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной дополнительной камерой и 2-мегапиксельной камерой. В телефоне также есть 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеочатов. Говорят, что грядущий Nothing Phone 1 предлагает 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.
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