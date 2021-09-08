Harman Kardon представила беспроводную Hi-Fi систему Radiance 2400

Бренд Harman Kardon представляет потрясающую акустическую систему Harman Kardon Radiance 2400. Два напольных сателлита и беспроводной сабвуфер образуют систему 2.1 и впервые демонстрируют возможности технологии Constant Beamwidth Technology. Эта разработка, созданная для профессиональных продуктов, позволяет получать одинаковую звуковую картину независимо от положения слушателя в комнате. 24 динамика диаметром 1,25 дюйма в каждой из колонок настроены так, чтобы равномерно покрывать всё помещение чистейшим звучанием в духе бренда. Технология Digital Loop Amplifier сделает звук ещё более натуральным, устраняя искажения и изъяны, возникающие при цифровом усилении.

В комплекте поставляется стильный беспроводной 10-дюймовый сабвуфер номинальной мощностью 200Вт и специальный цифровой хаб, принимающий сигнал и распределяющий его на всю систему Radiance 2400. Для подключения доступен широкий набор проводных входов и целый спектр беспроводных: стримминг через Wi-Fi по протоколу Chromecast или Airplay, или трансляция музыки по Bluetooth – любая опция легко управляется через встроенный LCD-дисплей, комплектный пульт ДУ или просто со смартфона. На данный момент официальная стоимость для российского рынка неизвестна.