Harman Kardon представила линейку умной акустической системы Citation

Дизайн и интерфейс

19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 различных устройств, которые можно подключать между собой по беспроводному способу. Все модели поддерживают работу с умным голосовым помощником Google Ассистент и изготовлены из качественного алюминия, а также отделаны дорогим новозеландским текстилем от студии Kvadrat. Обо все поподробнее с ценами на каждую модель читайте в этом репортаже.Компания Harman Kardon была основана в 1950-х годах двумя учёными-энтузиастами, и за свое время существования смогла сменить общее отношение к изготовлению аудиосистем. Касательно новой линейки умной акустической системы Citation, то она была разработана специально для тех, кто ценит в устройствах не только их функционал, но и общий внешний вид. Все колонки выполнены из одним фирменном стиле и изготовлены из алюминия и пылестойкой тканью от новозеландской студии Kvadrat, специализирующаяся на изготовлении премиального текстиля.

Немаловажную роль во взаимодействии с акустической системой играет качество исполнения интерфейса. В данном случае Harman Kardon совместила привычные органы управления и современные технологии, перенеся все элементы на небольшой сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением. Через него можно переключить музыку, выставить уровень громкости, отрегулировать яркость и многое другое.

Качество звука

Инженеры Harman Kardon оснастили колонки линейки Citation качественными динамиками, поддерживающие потоковое воспроизведение аудио в высоком разрешении 24 бит / 96 кГц. Старшие модели Tower и Bar и вовсе оснащены беспроводной технологией WiSA, обладающей высокой пропускной способностью и минимальной задержкой для передачи HiRes аудио по беспроводному каналу. Все колонки можно подключить между собой «по воздуху», и благодаря этому покупателю не придется прокладывать кабели, как в случае со стандартными Hi-Fi системами.

Умный помощник Google Ассистент

Ни одна современная умная колонка не может обойтись без встроенного голосового помощника, поэтому все устройства линейки Citation поддерживают работу с Google Ассистент, позволяющий голосовыми командами узнать погоду в городе, сделать себе напоминание, выключить свет в доме или просто переключить музыку.

Также встроенная в колонки технология Chromecast раб использовать более 300 музыкальных сервисов в высоком качестве. Более того, он дает возможность управлять всеми девайсами умного дома: свет, термостаты, выключатели, камеры безопасности, часы и многое другое. Для того чтобы осуществить подключение к умному помощнику, достаточно скачать приложение Google Home и связать ваш смартфон с колонкой из линейки Citation.

Цены

Портативная акустика Harman Kardon ONE — 13 990 рублей;

Портативная акустика Harman Kardon 100 — 18 990 рублей;

Портативная акустика Harman Kardon 300 — 28 990 рублей;

Портативная акустика Harman Kardon 500 — 41 990 рублей;

Саундбар Harman Kardon BAR — 59 990 рублей.

Сабвуфер Harman Kardon SUB — 49 990 рублей.

Напольная акустика Harman Kardon TOWER — 149 990 рублей.

Тыловая акустика Harman Kardon SURROUND — 29 990 рублей.

Все устройства из серии Citation уже поступили в продажу. В нее вошло 8 различных моделей, которые будут продаваться на российском рынке по следующим ценам: