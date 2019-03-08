Harman получил патент на колонки-робота для VR

Специалист по аудиотехнике Harman International запатентовала свою роботизированную акустическую систему, которая предназначена для виртуальной реальности (VR).

Система работает путем отображения звука, который исходит от виртуального объекта в среде VR, после чего динамик-робот позиционируется в соответствии с источником звука. Согласно патенту, роботизированный динамик может быть перемещен в положение с помощью «платформы для зависания» или дрона. В некоторых вариантах осуществления роботизированный динамик также может быть привязан к потолку, а высота подвеса будет контролироваться моторизованной системой.

Система также будет оснащена функцией шумоподавления, чтобы скрыть наличие механической системы, которая отвечает за расположение динамиков.