Harper HB-508 – раздельные беспроводные наушники-вкладыши

ПРИМЕНЕНИЕ

УДОБСТВО

Компания Harper представляет компактные беспроводные наушники HB-508. Устройство поддерживает стабильную передачу звука по беспроводному протоколу Bluetooth 4.2, эргономичны и функциональны (принимать звонки или переключать музыкальные треки прямо с наушников). Синхронизация между двумя независимыми наушниками выполняется автоматически (не нужно подключать каждый по-отдельности).Если вам нужно чистое звучание без проводов, Harper HB-508 – отличный выбор. Наушники поддерживают скоростную передачу звука и воспроизводят звук в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Это хорошая альтернатива проводным наушникам-вкладышам, поскольку обладают всеми их достоинствами и лишены главного недостатка классических «капелек» – проводов.С Harper HB-508 вы сможете насладиться не только звуком, но и перестать думать о всегда мешающих проводах.Наушники могут принять, отклонить или завершить вызов, приостановить или продолжить воспроизведение, вызвать последний набранный номер. И всё это без телефона в руках.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Все функции управления берёт на себя одна универсальная кнопка. Актуальная функция зависит от длительности нажатия и текущего выполняемого действия. Например, если проигрывается музыка, то при коротком нажатии она будет приостановлена, если на телефон поступил вызов, то коротким нажатием вы сможете принять звонок и т.д.Наушники подключаются к любым устройствам, поддерживающим Bluetooth. Нет необходимости сопрягать каждый наушник отдельно. Достаточно выбрать основной, а второй при включении автоматически синхронизируется с первым. Harper HB-508 могут сопрягаться одновременно сразу в двумя устройствами.До недавнего времени малые габариты и длительное время работы беспроводных наушников были несовместимы между собой. Но Harper HB-508 ломает стереотипы. На одном полном заряде наушники могут проработать до 3 часов. В любой момент заряд можно пополнить с помощью встроенного аккумулятора в специальном кейсе-кофре. Последний не только заряжает наушники, но и служит отличной защитой для них. В кейсе наушники не потеряются и не повредятся.

БЕЗОПАСНОТЬ

Стандарт Bluetooth 4.2, используемый в Harper HB-508, поддерживает высокоскоростную передачу данных (актуальное требование при высоком битрейте звука), а также гарантирует отсутствие помех в радиопередающей аппаратуре.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Технические характеристики

Подключение: Bluetooth 4.2 Тип аккумулятора: литий-полимерный Частотный диапазон: 20 Гц-20 КГц Работа от аккумулятора: до 3 часов Встроенный микрофон, ответ на звонок: да Время зарядки аккумулятора: до 1 часа Дальность беспр. подключения до 10 метров Ёмкость аккумулятора наушника: 40 мАч Цвет корпуса: белый Ёмкость аккумулятора кейса: 400 мАч

Отдельно стоит оговорить удобство индикации на мобильном кейсе и самих наушниках. Сменой цвета обозначается процесс зарядки и его окончание, смена статуса работы (включение, сопряжение и т.п.).