Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0

Продолжая изучение актуальной модельной линейки беспроводных наушников, сегодня в центре внимания будут Harper HB-516 с оригинальным звучанием и хорошим техническим оснащением, а также возможностью вызова голосового помощника. Как и рассмотренные ранее модели для беспроводной связи используется Bluetooth 5.0.

Harper HB-516 обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 2599 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает две пары сменных силиконовых амбушюр, USB-кабель, док-станцию и сами наушники.

Внешний вид

Доступны в черном и синем вариантах исполнения. Основным материалом корпуса выступает пластик.

Интересно смотрится верхняя часть чашек со стилизованными винтами. В центре логотип производителя. Здесь же расположен светодиодный индикатор активности.

Управление сенсорная. Активная зона находится на внешней стороне чашек. Нажатием на клавиши можно управлять воспроизведением и входящими вызовами. Поддерживается вызов голосового помощника.

На ножку динамика зафиксированы сменные силиконовые амбушюры. В комплекте с Harper HB-516 есть две дополнительные пары, позволяя подобрать оптимальный прижим в ушной раковине.С внутренней стороны расположена контактная группа. В док-станции фиксируются при помощи магнитов. При случайном открытии не выпадают.

Сам чехол выполнен в корпусе обтекаемой формы. Он прочный. Помещается во внутреннем кармане пиджака или рубашке.

Ниши под наушники подписаны соответственно для правой и левой стороны. В центре находится механическая кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором.

В отличие от прошлых моделей тут выбор сделан в пользу актуального USB Type-C. С учетом его распространения в смартфонах, планшетах и ноутбуках упрощается поиск кабеля в поездках.

Тесты

Как и говорили выше, Harper HB-516 используют для беспроводного подключения актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Процесс сопряжения подробно описан в комплектной инструкция. Он включает традиционный набор шагов, характерных для TWS-наушников. Передача звука идет без искажений. работают наушники корректно.

Встроенного аккумулятора с емкостью 300 мАч хватает примерно на 3-4 часа автономной работы. Восстановить заряд можно будет в комплектной зарядной станции. Она позволяет провести до 4 полных циклов зарядки.Форма эргономичная. В ушах сидят плотно. Мы использовали наушники как в повседневной эксплуатации. Из ушей не выпадают. Подобный формат исполнения предполагает полное отсутствие проводов.

Итоги по Harper HB-516

За воспроизведение отвечают 6мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Основной акцент сделан на средние частоты. Огрехов в качестве воспроизведения не наблюдается. Переключать треки можно будет не доставая смартфон из кармана.Harper HB-516 – недорогие TWS-наушники с поддержкой Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением. Прослушивание музыки, ответы на входящие вызовы в режиме беспроводной гарнитуры и вызов голосового помощника. Актуальный USB Type-C.