Hi-Fi плеер Cayin N6 MK2

Производитель портативных аудиоплееров Cayin представил на российском рынке модель N6 MK2. Обновлённый плеер получил переработанный дизайн и большой сенсорный дисплей. Главной фишкой устройства стала возможность выбора характера звучания за счёт смены аудиоплат.

В штатной комплектации плеер работает на материнской аудиоплате A01, состоящей из цифро-аналогового преобразователя на базе чипа AK4497 и схемы OPA1622х4 в конфигурации параллельного усиления. Эти компоненты позволяют свести акустические искажения к минимуму, обеспечив высокоточную цифровую передачу звука.

Обновлённая модель получила 4,2-дюймовый сенсорный iPC-дисплей с увеличенным до 1280х768 пикселей разрешением. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ с возможностью расширения посредством microSD-карт вплоть до 512 ГБ.

Характеристики Cayin N6 MK2 Дисплей: 4,2", сенсорный, 1280х768 пикселей

Процессор: Snapdragon 425

ОЗУ: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ + microSD до 512 ГБ

Кодеки передачи аудио по Bluetooth: AAC, aptX, LDAC, SBC

Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n, 2,4 и 5.0 Гц

Цифровые интерфейсы: I2S, USB Audiо, S/PDIF

Входы: 4,4-мм балансный, 3,5-мм аудио

Автономность: до 14 ч

Аккумулятор: 5900 мАч

Материал корпуса: алюминий, закалённое стекло

Размер: 21 х 70 х 121 мм

Вес: 290 г

Плеер Cayin N6 MK2 функционирует на версии Android 8.1 Oreo, поддерживает работу стриминговых сервисов и Lossless-форматы вроде Tidal и других аналогов. При этом инженеры компании обошли конвертирование частоты дискретизации Android (SRC), а аудиопоток напрямую поступает в ЦАП с исходными параметрами.

Плеер оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников, отдельным линейным 3,5-мм выходом и 4,4-мм балансным, а также широким набором цифровых интерфейсов с поддержкой форматов DSD, DoP и D2P. Оптимизация энергоэффективности работы N6 MK2 позволила добиться до 14 часов работы от одного заряда при подключении через 3,5-миллиметровый аудиоразъём и до 13 часов при использовании 4,4-мм разъёма.

Цена Cayin N6 MK2 на российском рынке составит 89 990 рублей.