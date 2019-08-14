Hi-Fi плеер Cayin N6 MK2

2019-08-14, Автор - Ramil; Продукт - Cayin; [17]
Производитель портативных аудиоплееров Cayin представил на российском рынке модель N6 MK2. Обновлённый плеер получил переработанный дизайн и большой сенсорный дисплей. Главной фишкой устройства стала возможность выбора характера звучания за счёт смены аудиоплат.

В штатной комплектации плеер работает на материнской аудиоплате A01, состоящей из цифро-аналогового преобразователя на базе чипа AK4497 и схемы OPA1622х4 в конфигурации параллельного усиления. Эти компоненты позволяют свести акустические искажения к минимуму, обеспечив высокоточную цифровую передачу звука.

Обновлённая модель получила 4,2-дюймовый сенсорный iPC-дисплей с увеличенным до 1280х768 пикселей разрешением. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ с возможностью расширения посредством microSD-карт вплоть до 512 ГБ.

    Характеристики Cayin N6 MK2

  • Дисплей: 4,2", сенсорный, 1280х768 пикселей
  • Процессор: Snapdragon 425
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Встроенная память: 64 ГБ + microSD до 512 ГБ
  • Кодеки передачи аудио по Bluetooth: AAC, aptX, LDAC, SBC
  • Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n, 2,4 и 5.0 Гц
  • Цифровые интерфейсы: I2S, USB Audiо, S/PDIF
  • Входы: 4,4-мм балансный, 3,5-мм аудио
  • Автономность: до 14 ч
  • Аккумулятор: 5900 мАч
  • Материал корпуса: алюминий, закалённое стекло
  • Размер: 21 х 70 х 121 мм
  • Вес: 290 г

Плеер Cayin N6 MK2 функционирует на версии Android 8.1 Oreo, поддерживает работу стриминговых сервисов и Lossless-форматы вроде Tidal и других аналогов. При этом инженеры компании обошли конвертирование частоты дискретизации Android (SRC), а аудиопоток напрямую поступает в ЦАП с исходными параметрами.

Плеер оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников, отдельным линейным 3,5-мм выходом и 4,4-мм балансным, а также широким набором цифровых интерфейсов с поддержкой форматов DSD, DoP и D2P. Оптимизация энергоэффективности работы N6 MK2 позволила добиться до 14 часов работы от одного заряда при подключении через 3,5-миллиметровый аудиоразъём и до 13 часов при использовании 4,4-мм разъёма.

Цена Cayin N6 MK2 на российском рынке составит 89 990 рублей.

Комментарии и отзывы Cayin
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