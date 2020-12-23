Hisense A7 5G первый в мире смартфон с дисплеем E-ink

Hisense широко известна своими телевизорами. Но компания также продает телефоны в своей стране. Компания выпустила Hisense A7 5G как первый в мире смартфон с дисплеем E-ink с возможностью подключения 5G. Этот телефон стоит 305 долларов США и является эксклюзивным для Китая.

Смартфоны серии Hisense A известны дисплеем E-ink. Ранее в этом году компания выпустила первые в мире смартфоны с цветным дисплеем E-ink в виде Hisense A5C, Hisense A5 Pro, Hisense A5 Pro CC. Эти телефоны оснащены дисплеями нового типа, у них отсутствует возможность подключения к сети 5G. Чтобы решить эту проблему, компания выпустила новый телефон под названием Hisense A7 5G.

Hisense A7 5G работает на чипсете UNISOC Tiger T7510 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели смартфона находится емкостной датчик отпечатков пальцев и единственная камера со светодиодной вспышкой.

Другие функции включают в себя фронтальную камеру с поддержкой AI-разблокировки по лицу, суперлинейный динамик, динамическую, новое доработанный пользовательский интерфейс на базе Android 10 и несколько других настроек, связанных с дисплеем E-ink. А также Hisense A7 5G оснащен батареей емкостью 4770 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.