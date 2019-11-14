Hisense F40 со странной механикой

Официально представлен новый смартфон Hisense F40, который имеет неплохую аппаратную базу и может похвастаться вполне хорошими характеристиками. Однако главная фишка устройства в том, что оно оборудовано достаточно продвинутой системой, которая отслеживает скрытые камеры в помещении. Мы так и не поняли, как это работает на самом деле, но производитель уверяет, что если вы ведете секретный разговор и не хотите, чтобы камеры вас снимали, то данная системе поможет в плане распознавания скрытых камер в помещении. Для кого-то это действительно важно, но я, если честно, не совсем понимаю для кого. Бизнесмены с таким смартфоном явно ходить не будут, а остальным такой смартфон просто без надобности. Странный смартфон, конечно.