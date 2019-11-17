Hisense Kingkong 6 с двумя аккумуляторами

2019-11-17, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Hisense Kingkong 6; [68]
Китайский производитель Hisense анонсировал новый недорогой смартфон.

Смартфон получил название Hisense Kingkong 6. В смартфон установили объёмный аккумулятор на 5510 мАч с дополнительным чехлом где установлен ещё один аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Общий объём батарей составляет 10 010 мАч.

Hisense Kingkong 6 также оснастили экраном в 6.52 дюйма с разрешением HD+. На экране есть каплевидный вырез сверху. На задней стороне разместили сканер отпечатков пальцев и основную камеру на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Комментарии и отзывы Hisense Kingkong 6
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