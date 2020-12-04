Hisense T50 5G запускает специальные функции для пожилых людей

Hisense T50 - это новый смартфон выпущенный в Китае. Особенность смартфона Hisense T50 заключается в том, что он разработан для пожилых людей.

В телефоне 6,52-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Hisense T50 оснащен процессором Unisoc T7510, который поддерживает сети 5G SA и NSA. Имеется 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Процессор питается от батареи емкостью 5100 мАч, которой должно хватить более суток, что избавляет пожилых пользователей от беспокойства о низком заряде батареи. Он поддерживает быструю зарядку 18 Вт через порт USB-C.

На задней панели телефона есть три камеры: основная камера на 48 МП, макросъемка на 2 МП и камера с глубиной резкости 2 МП. Сканер отпечатков пальцев находится под тройной камерой. Телефон работает под управлением Android 9. Пользовательский интерфейс разработан, чтобы облегчить использование пожилыми людьми. В нем используются большие значки и крупные шрифты.

Помимо крупных шрифтов, значков и ярлыков для часто используемых приложений, Hisense T50 поставляется со специальным приложением, созданным Jingdong, которое позволяет родственникам, например ребенку владельца или опекуна, иметь удаленный доступ к телефону. Еще одна важная особенность телефона - это функция экстренного вызова, которую можно активировать, быстро нажав кнопку питания пять раз. После активации телефон автоматически наберет номер службы экстренной помощи и отправит текст, содержащий данные о местонахождении владельца телефона.

Компания Hisense также добавил функцию телемедицины, которая позволяет врачу дистанционно предлагать медицинские услуги пожилым людям с помощью видеозвонков. А еще смартфон позволит родственникам запрашивать информацию о местоположении, чтобы помочь заказать поездку на такси, если им нужно куда-то поехать. Подробная информация о поездке, включая расположение, будет предоставлена запросителю.

Смартфон уже доступен для покупки за 244 доллара США.