Hisense выпустила в продажу телевизор за 30 тысяч долларов

Такой подход улучшает цветопередачу и стоит дешевле, чем технология MicroLED, но разработка Hisense под названием RGB-MiniLED повышает точность и насыщенность цветов за счёт использования отдельных красных, зелёных и синих светодиодов в подсветке, каждый из которых управляется индивидуально. По заявлениям Hisense, новинки способны воспроизводить 95% цветового пространства BT.2020, что неплохо, но всё же далеко от идеала. Для сравнения, Samsung утверждает, что её новый Micro RGB-телевизор покрывает 100% того же цветового пространства, однако стоимость 115-дюймовой модели южнокорейского бренда пока неизвестна. Можно предположить, что флагманский телевизор от компании Samsung будет продаваться гораздо дороже, так как конкурентов у него нет.