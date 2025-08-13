Hisense выпустила в продажу телевизор за 30 тысяч долларов

После вчерашнего анонса первого в мире Micro RGB-телевизора от Samsung компания Hisense наконец раскрыла стоимость своего 4K TriChroma TV, впервые представленного на CES 2025 и использующего схожую технологию. Модель Hisense 116UX с диагональю 116 дюймов уже доступна у некоторых национальных ритейлеров и авторизованных реселлеров, включая Best Buy, по цене 29999 долларов. Новая версия с экраном 100 дюймов, получившая название 100UX, обойдётся на 10000 дешевле — всего 19999 долларов. Обычные Mini LED-телевизоры используют подсветку из массива крошечных белых или синих светодиодов, часто в сочетании со слоем квантовых точек, чтобы более точно настроить цвет света, проходящего через ЖК-панель.

Такой подход улучшает цветопередачу и стоит дешевле, чем технология MicroLED, но разработка Hisense под названием RGB-MiniLED повышает точность и насыщенность цветов за счёт использования отдельных красных, зелёных и синих светодиодов в подсветке, каждый из которых управляется индивидуально. По заявлениям Hisense, новинки способны воспроизводить 95% цветового пространства BT.2020, что неплохо, но всё же далеко от идеала. Для сравнения, Samsung утверждает, что её новый Micro RGB-телевизор покрывает 100% того же цветового пространства, однако стоимость 115-дюймовой модели южнокорейского бренда пока неизвестна. Можно предположить, что флагманский телевизор от компании Samsung будет продаваться гораздо дороже, так как конкурентов у него нет.
