HomTom H10 и его функции

Компания HomTom выпустила недорогой смартфон. Батарея HomTom H10 имеет емкость 3500 мАч и поддерживает быструю зарядку через порт USB-C. Разработчик обещает 20 суток автономной работы в режиме ожидания и 25 часов в режиме телефонных переговоров. Главная камера смартфона состоит из двух оптических модулей производства Samsung на 16 МП и 2 МП. Селфи-камера оснащена сенсором на 8 МП от OmniVision, который задействован в системе распознавания владельца по лицу.Гаджет изготовлен на базе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6750T. При помощи microSD-карт можно увеличить объем памяти на 128 ГБ. Стоимость смартфона составит 160 долларов.