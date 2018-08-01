HomTom выпустила новый смартфон H10

Компания HomTom выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Главная камера смартфона состоит из двух оптических модулей производства Samsung на 16 МП и 2 МП. Селфи-камера оснащена сенсором на 8 МП от OmniVision, который задействован в системе распознавания владельца по лицу.Гаджет изготовлен на базе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6750T. Рабочей средой для программного обеспечения выступает Android версии Oreo. Объем флэш-массива составляет 64 ГБ, объем ОЗУ – 4 ГБ. При помощи microSD-карт можно увеличить объем памяти на 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.