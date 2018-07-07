Honor 10 GT модный смартфон

Компания Honor выпустила смартфон с производительностью графического ускорителя и на 30 % снижается энергопотребление.В наличии 128 Гб ПЗУ, двойная тыльная камера (24 + 16 Мп), селфи-камера на 24 Мп, порт USB Type-C, модули 4G VoLTE, NFC, Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi, аккумуляторная батарея на 3400 мА/ч, приемник GPS+ГЛОНАСС, пара SIM-слотов, сканер пальцевых отпечатков под дисплеем (в домашней кнопке). Аппарат также получил функции на базе ИИ и возможность разблокировки посредством распознавания лиц пользователей.Honor 10 GT выполнен в безрамочном дизайне, базируется на восьми-ядерном чипсете Kirin 970 и оборудован экраном Full HD+ (2240 х 1080 точек) с 5,84-дюймовой диагональю в стиле iPhone X. В роли ОС – Android 8.1 Oreo (плюс надстройка EMUI 8.1).О стоимости пока не известно.