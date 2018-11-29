Honor 10 Lite и его функции

Компания Honor выпустила смартфон с мощной начинкой, который стал на рынке лидером продаж.Автономную работу Honor 10 Lite обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА/ч.В наличии также дактилоскопический сканер, двойная тыловая камера с 13 МП и 5 МП модулями. На фронтальной панели в вырезе разместилась камера с 24-мегапиксельным датчиком. Гаджет, выполненный в стеклянном корпусе, поддерживает работу двух SIM-карт и функционирует под управлением свежей версии Android Pie 9 с графической оболочкой EMUI 9.Honor 10 Lite может похвастать большим 6,21-дюймовым Full HD+ дисплеем (2340 × 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9. За производительность новинки отвечает новый восьмиядерный процессор Kirin 710 вкупе с графическим адаптером ARM Mali-G51 MP4.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.